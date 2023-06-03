Появилось видео ДТП с участием грузовика и более десяти машин в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал видео аварии с участием грузовика и легковых автомобилей в Петербурге. На кадрах Iveco с 36-летним мужчиной за рулем вылетает через разделительную полосу и сминает встречные машины.

По данным МЧС, в результате ДТП на Софийской улице пострадали 16 человек, в том числе пятилетний ребенок. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

3 июня трое детей и трое взрослых погибли в результате ДТП в Нижегородской области. Авария произошла утром в Воротынском районе.

По данным ГИБДД, на 554-м километре автодороги Москва — Уфа столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и грузовик ГАЗон Next. В результате на месте происшествия погибли водитель Nissan, одна из пассажирок и двое детей. Еще один ребенок и женщина, получившие травмы, были доставлены в больницу и впоследствии скончались. Предположительно, причиной ДТП стало то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу.