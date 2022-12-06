Появилось видео атаки дрона на аэродром под Курском

Фото: Пресс-служба курской области

Telegram-канал Mash опубликовал видео атаки беспилотника на аэродром под Курском, которое снял один из местных жителей. В результате ЧП возник пожар на нефтенакопителе. В ходе атаки никто не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб.

Горит нефтенакопитель. Пострадавших нет. По словам губернатора области, на месте работают спецслужбы, — говорится в сообщении.

Автор видео, чей голос слышен за кадром, говорит, что не знает о причинах возгорания.

О том, что в результате удара никто не пострадал, прежде в своем Telegram-канале сообщал губернатор региона Роман Старовойт.

5 декабря глава региона сообщил, что два населенных пункта Курской области подверглись обстрелам ВСУ. По его словам, в общей сложности украинские войска выпустили более трех десятков снарядов по селам Теткино и Гуево.

Никто не пострадал. В Теткино получили повреждения около 20 частных домов, практически во всем поселке нарушено электроснабжение, зафиксировано попадание в газовую линию. В Гуево также нарушено электроснабжение.