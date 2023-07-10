Появились страшные кадры разбушевавшейся в Сочи стихии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Местные жители делятся новыми кадрами стихии: дороги сильно затоплены, из-за низкой видимости водителям приходится ехать почти на ощупь. Они отмечают, что в Адлере включили тревожные сирены, жителям рекомендуют не покидать дома.

Самолеты кружат над морем и не могут сесть, часть рейсов перенесли в Минеральные Воды. Перекрыт участок федеральной трассы по направлению к Псоу, на нескольких улицах вода протекла в дома и подтопила подъезды.

По прогнозам, сильные дожди могут идти в этом районе до вечера понедельника. Все службы города продолжают работать в усиленном режиме.

Ранее в Сочи запретили купание в море до 11 июля из-за риска смерчей. Спасатели порекомендовали отдыхающим и местным жителям проявить осторожность и отказаться от отдыха у воды. Опасность формирования смерчей над морем прогнозируется на участке Магри — Веселое.

В настоящий момент в городе-курорте работает оперативный штаб под руководством главы города Алексея Копайгородского. Штормовое предупреждение действует до 10 июля.

Ранее из-за ливней в отделе милиции поселка Бзыпта Гагрского района Абхазии случился потоп. В результате потоками мутной воды смыло документы и другие важные бумаги.