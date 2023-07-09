Важные бумаги и документы отдела милиции в Гаграх смыло во время ливней Гагрский отдел милиции затопило из-за обрушившихся на Абхазию ливней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за ливней в отделе милиции поселка Бзыпта Гагрского района Абхазии случился потоп, пишет Telegram-канал SHOT. В результате потоками мутной воды смыло документы и другие важные бумаги.

Из-за сильных ливней практически весь Гагрский район остался без электричества. МЧС Абхазии рекомендовало туристам временно отложить поездки на региональные курорты.

Проливные дожди накрыли Абхазию 9 июля. Стихия разбушевалась в Гаграх и Пицунде. Сообщается, что автомобили и жилые дома ушли под воду.

Дополнительные силы МЧС Абхазии были направлены в зону затопления из Сухума. Кроме того, по тревоге подняли личный состав поисково-спасательных формирований Гагры. Сейчас специалисты устраняют последствия ливней. О количестве пострадавших пока не сообщается.

Стихия повлияла даже на железнодорожный транспорт. Два поезда, направлявшихся из Абхазии в Москву и Петербург, остановили в пути в связи с закрытием железнодорожного участка Гагра — Цандрипш.

Пассажиров поездов, планировавших посадку на территории Абхазии, доставят до станции Цандрипш на автобусах. Оттуда они уже проследуют по маршруту до Москвы и Петербурга. Также в РЖД сообщили об отмене рейса «Ласточки» по маршруту Сочи — Гагра.