Появились подробности обысков в Минэкологии Татарстана В Минэкологии Татарстана прошли обыски по жалобе экс-сотрудника ведомства

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В татарстанском Министерстве экологии и природных ресурсов прошли обыски в связи с жалобой на одного из сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства. Уточняется, что обращение в правоохранительные органы написал один из бывших начальников Заволжского управления.

В ведомстве работниками следственного управления СК России по Татарстану проведены мероприятия в рамках установленной компетенции в рамках рассмотрения дела по жалобе бывшего начальника Заволжского территориального управления на одного из сотрудников ведомства, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства оказали содействие следствию для объективной проверки по факту жалобы. Имя чиновника, а также суть обращения не уточняются.

Ранее стало известно об обысках на территории пивоваренного холдинга «Афанасий» в Твери. При этом в самом холдинге сообщили, что им «показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ», и назвали это «хорошим знаком» для имиджа.

До этого в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге прошли обыски у художников и акционистов по делу Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В частности, силовики пришли к Артему Филатову, которого впоследствии задержали и забрали на допрос.