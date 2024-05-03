Силовики прибыли на завод тверского производителя пива «Афанасий» TVER 69 LIVE: в тверской пивоваренный холдинг «Афанасий» пришли силовики

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «TVER 69 LIVE | ЖИЗНЬ 69 ТВЕРИ» сообщил, что силовики прибыли в пивоваренный холдинг «Афанасий» в Твери. Канал не уточнил, причину присутствия силовых органов на предприятии.

По его данным, силовики работают на территории предприятия и внутри помещений. В холдинге сообщили РБК, что им «показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ» и назвали это «хорошим знаком» для имиджа. В холдинге напомнили, что приносят бюджету «2 млрд рублей каждый год».

Ранее пресс-служба музея журналу «Артгид» сообщила, что обыск в музее современного искусства «Гараж» в Москве был связан с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-участника групп «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Там отметили, что сейчас музей продолжает работу в обычном режиме.

До этого сообщалось, что в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге прошли обыски у художников и акционистов по делу Верзилова. В частности, силовики пришли к Артему Филатову, которого впоследствии задержали и забрали на допрос. Во время обысков правоохранители изъяли у него технику. Обыски также провели у художницы Катрин Ненашевой, ее подруги Наташи Четверио и членов арт-группы «Явь».