К художникам и акционистам нагрянули с обысками в нескольких городах России Силовики пришли с обыском к художникам по делу Верзилова

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Петр Верзилов

Обыски у художников и акционистов прошли в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Ульяновске, сообщает РБК. Сами они связывают это с делом о госизмене в отношении Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бывшего издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-участника Pussy Riot.

В Нижнем Новгороде силовики пришли к художнику Артему Филатову, рассказала его супруга Олеся. Мужчину задержали и забрали на допрос, у пары изъяли технику.

На каком основании задержали? На основании дела от 4 марта 2024 года Лефортовского суда. Сейчас адвоката пустили, он находится на допросе, — сказала жена Филатова.

Также задержали художника Андрея Оленева. В Санкт-Петербурге обыскали жилье художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио, сообщила Ненашева в Facebook. В Петербурге нагрянули к участнице «Партии мертвых» Кристине Бубенцовой и членам арт-группы «Явь».

Все вопросы полиции связаны с Верзиловым. Мы с ним не знакомы и никогда никоим образом не общались, как, по сути, и все художники, к которым пришли одновременно по всей России, — сообщили они.

В Ульяновске задержали Егора Холтова, в Москве с обыском пришли к матери самого Верзилова, к участницам Pussy Riot Рите Флорес (Маргарите Коноваловой), Ольге Курачевой и Ольге Пахтусовой. «ОВД-ИНФО» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщает, что в Петербурге также идет обыск у художницы Владлены Милькиной — ей сломали дверь.

Накануне Мосгорсуд отменил заочный приговор Петру Верзилову, осужденному на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Дело было направлено на новое рассмотрение. Полгода назад мужчина рассказал, что участвует в боевых действиях в составе ВСУ.