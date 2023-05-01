Появились первые видеокадры с места ЧП на ж/д в Брянской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились первые видеокадры с места подрыва железной дороги в Брянской области, в результате чего с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Кадры свидетельствуют о том, что первым сошел с путей локомотив, а вслед за ним еще семь вагонов.



Движение на участке Унеча – Рассуха приостановлено. Из-за этого могут задерживаться пассажирские поезда №202 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва, сообщили в РЖД.

В госкомпании уточнили, что локомотив и семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в 10:17 по мск. На место происшествия направлены пожарный и восстановительные поезда.

Местные жители ранее заявили, что слышал два взрыва с того направления, где произошло ЧП.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в брянском поселке Суземка в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека. По его данным, все погибшие отмечали день рождения в доме, по которому попал снаряд.