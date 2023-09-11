Появились кадры последствий обстрела Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военкор Андрей Руденко опубликовал видео последствий обстрела ВСУ Донецка. На кадрах видны разрушенные дома, квартиры, выбитые стекла домов, сломанные деревья и линии электропередач.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что украинские военные стали активно стягивать силы к Артемовску с целью прорвать российскую оборону и взять город под свой контроль. Он отметил, что сейчас ВСУ необходимо показать значительные достижения на фронте и взятие Артемовска могло бы стать одним из них.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные пытаются изо всех сил атаковать позиции ВС России на Артемовском направлении в зоне СВО. По его словам, ВСУ несут колоссальные потери, российские военные не подпускают их к городу.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин 6 сентября сообщил, что подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинских войск прощупать оборону на Южно-Донецком направлении. По его словам, противник осуществил несколько атак, но все они провалились. Как подчеркнул Пушилин, на текущий момент нет оснований опасаться, что ВСУ каким-то образом перехватят инициативу на этом участке линии боевого соприкосновения.