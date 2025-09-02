Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска

В Сети опубликовали видео допроса подростков из Ижевска, планировавших теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса. На появившихся кадрах один из несовершеннолетних подробно рассказывает, как с ним связались в мессенджере и где он хранил самодельное взрывное устройство.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что трое подростков готовили теракт на ижевском объекте оборонно-промышленного комплекса, однако ФСБ предотвратила преступление. По ее словам, несовершеннолетним предъявлено обвинение по уголовному делу о покушении на террористический акт, фигуранты арестованы.

Ранее в Сети появилось видео, как трех подростков задержали по делу о теракте на объектах транспортной инфраструктуры в Саратовской области. На опубликованных кадрах на несовершеннолетних надевают наручники, после их допрашивают в отделении ФСБ.

Также стало известно, что родственники фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не хотят контактировать с ними. Как сообщил один из участников судебного процесса, проходящего во 2-м Западном окружном военном суде, родные обвиняемых осознают масштаб трагедии и «не горят желанием общаться».