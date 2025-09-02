День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 10:11

Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска

В Сети опубликовали видео допроса подростков из Ижевска, планировавших теракт

В Сети опубликовали видео допроса подростков из Ижевска, планировавших теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса. На появившихся кадрах один из несовершеннолетних подробно рассказывает, как с ним связались в мессенджере и где он хранил самодельное взрывное устройство.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что трое подростков готовили теракт на ижевском объекте оборонно-промышленного комплекса, однако ФСБ предотвратила преступление. По ее словам, несовершеннолетним предъявлено обвинение по уголовному делу о покушении на террористический акт, фигуранты арестованы.

Ранее в Сети появилось видео, как трех подростков задержали по делу о теракте на объектах транспортной инфраструктуры в Саратовской области. На опубликованных кадрах на несовершеннолетних надевают наручники, после их допрашивают в отделении ФСБ.

Также стало известно, что родственники фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не хотят контактировать с ними. Как сообщил один из участников судебного процесса, проходящего во 2-м Западном окружном военном суде, родные обвиняемых осознают масштаб трагедии и «не горят желанием общаться».

Ижевск
теракты
подростки
допросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна планирует признать Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
В Госдуме предложили дать россиянам гарантии в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.