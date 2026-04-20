Пострадавший в ДТП Хинштейн вернулся к работе в Курской области

Пострадавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн вернулся к работе в регионе. Он заявил в MAX, что завершил курс реабилитации.

С сегодняшнего дня выхожу уже в полноценный рабочий режим, завершил курс реабилитации, — написал Хинштейн.

ДТП с губернатором произошло 22 января. Хинштейн намеревался работать в Конышевском районе, однако из-за сложных погодных условий машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Ранее Хинштейн заявил, что территория Курской области за прошедшие сутки 19 апреля подверглась массированным атакам с использованием 54 беспилотников различного типа. Он уточнил, что противник 48 раз обстрелял из артиллерии отселенные районы региона. Погибших в результате атак нет.

До этого губернатор Курской области сообщил, что средства ПВО сбили 37 беспилотников ВСУ в регионе 16 апреля. Кроме того, украинские военные более 60 раз применили артиллерию при обстреле региона. Глава региона подчеркнул, что обошлось без погибших и пострадавших. Разрушений инфраструктуры в результате атаки ВСУ также не зафиксировано.