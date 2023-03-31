Попавшая в пробку под Ростовом мать двоих детей рассказала, как прошла ночь Попавшая в пробку мать с двумя детьми заявила, что семье пришлось ночевать на заправке

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы

Попавшая в пробку под Ростовом мать двоих детей рассказала NEWS.ru, что за прошедшую ночь удалось продвинуться на 400 метров и заехать на заправку, где семье пришлось переночевать. По ее словам, спали они прямо в машине.

Мы стоим на заправке, двинулись на 400 метров. Еда и бензин есть. Дорожных служб нет, МЧС нет. Выбираемся сами. Спали в машине, на заправке нет места, она очень маленькая. Никто бесплатно не кормил и не поил. Даже чай 120 рублей стоит. В туалет пускали, и на этом спасибо. Все друг друга поддерживают. Кто чем может помогает. Делятся едой, водой, — добавила Кристина.

Собеседница подчеркнула, что отдыхала с детьми в деревне и решила выехать пораньше, чтобы к вечеру быть дома в Ростове-на-Дону.

Мы были в деревне 30 марта, не знали, что вся трасса стоит с утра. Интернета в деревне нет, поэтому и выехали рано, чтобы к вечеру быть дома в Ростове-на-Дону. Но нас впереди ждал сюрприз. 16 часов уже стоим. Настроение нормальное. На заправках еда очень дорогая, денег уже почти нет. Вода стоит 100 рублей за полтора литра. В новостях пишут, что развозят еду, бензин. Но мы на такую щедрость не попали, — подытожила женщина.

Из-за последствий снегопада в Ростовской области закрыли движение по трассе М-4 «Дон». По данным Telegram-канала Don Mash, на дороге от Каменска до Красного Сулина застряли десятки автомобилей. Движение по трассе откроют, как только спасатели расчистят ее от снега, сообщили в МЧС.

Ранее водитель Виктор, застрявший в пробке под Ростовом, рассказал NEWS.ru, что за прошедшую ночь никто ничего не сделал для ликвидации последствий сильного снегопада. Собеседник подчеркнул, что автомобили не сдвинулись ни на сантиметр.