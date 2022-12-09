«Полыхает так, будто конец света»: очевидец о пожаре в ТЦ «Мега Химки» Очевидец пожара в ТЦ «Мега Химки»: полыхает так, будто конец света

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Очевидец пожара в торговом центре «Мега Химки» в беседе с NEWS.ru рассказал, что пламя в здании распространилось стремительно. По его словам, они три раза услышал звуки взрывов, из-за чего в соседних домах дрожали стекла. Сам он находился в 400 метрах от места происшествия.

Возвращался домой со смены, часов в шесть утра. Вижу, что «Мега» дымит, горит. Еще метров за 400 до ТЦ и дома заметил, как будто черные тучи, вроде ночь, а черный дым все равно выделялся, еще и огонь их подсветил. Потом пришел домой, вышел на балкон покурить, а там вообще все полыхает так, будто конец света. Съехались спасатели, пожарные, потом что-то взорвалось раза три, дома слегка окна задрожали. Лупануло мощно, — поделился очевидец.

Он выразил надежду, что несмотря на разрушения власти смогут отстроить здание.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 30 человек и девять единиц техники. Кровля загорелась на площади 150 метров. По данным РБК, площадь пожара составляет 18 тысяч кв. м. Как сообщают в МЧС, в результате происшествия погиб один человек. К тушению огня планируют привлечь авиацию.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, пожар мог возникнуть в результате поджога. В то же самое время по сведениям Telegram-канала «Звезда», возможной причиной пожара может быть продукция в отделе лакокрасочных изделий.