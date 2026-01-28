Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 12:21

В Петербурге задержали 10 нелегальных мигрантов в ходе рейда на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция Санкт-Петербурга задержала 10 нелегальных мигрантов в ходе рейда на дорогах Калининского района, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. Всего правоохранители проверили почти 500 человек, в том числе 100 иностранцев, и осмотрели свыше 300 транспортных средств.

В рейде поучаствовали сотрудники специального полка полиции, Госавтоинспекции и управления по вопросам миграции при поддержке Росгвардии. По результатам мероприятия 10 уроженцев Средней Азии привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Помимо этого, во время рейда представители ГАИ выявили 20 нарушений ПДД. Они составили протоколы в отношении автомобилистов за игнорирование требований безопасности, в частности за непристегнутые ремни и технические неисправности машин.

Ранее в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово Московской области задержали 21 нелегального мигранта из Средней Азии. Соответствующий рейд на одном из складов провели сотрудники полиции и Росгвардии.

