В Новосибирске создали глубоководный дрон для поиска затонувших объектов

Фото: Смартдайв.рф

Инженеры из новосибирского Академгородка завершили разработку подводного дрона с глубиной погружения до 100 м, испытания прошли осенью 2022 года совместно с муниципально-аварийной спасательной службой, сообщил руководитель компании «Смартдайв» Иван Медведков. В беседе с «Сиб.фм» он рассказал, что дрон оборудован камерой, через которую оператор с берега может в реальном времени осматривать предметы под водой.

Мы показывали, как работает оборудование, спасатели смотрели, как дрон ведёт себя под водой. Специалисты задавали много вопросов, мы на них отвечали. Их работа в том числе заключается в поиске утонувших людей. У них есть манекен, с помощью которого проходит тестирование: он закидывается в воду, а наш аппарат его находит, — рассказал Медведков.

Руководитель отметил, что спасатели хотят приобрести один аппарат, чтобы водолазы выполняли меньше опасной работы. Разработчик дрона объяснил, что на подводный дрон можно установить гидролокатор, и такую опцию сотрудники МЧС тоже рассматривают при покупке оборудования.

Ранее стало известно о завершении ремонта атомной подлодки «Лошарик» к 2024 году. Специалисты проводят монтаж и наладку гидроакустического и навигационного оборудования. На подлодку будет загружена новая активная зона реактора.