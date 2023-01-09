Стало известно, в каком году завершится ремонт подлодки «Лошарик» ТАСС: ремонт атомной подлодки «Лошарик» планируют завершить к 2024 году

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Ремонт атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») планируется завершить в 2024 году, сообщил ТАСС источник. По его словам, на подлодку загружена новая активная зона реактора. Кроме того, специалисты проводят монтаж и наладку гидроакустического и навигационного оборудования, которое было повреждено при пожаре.

Завершить работы намечено в конце 2024 года, после чего примерно в течение следующего года будут проведены испытания аппарата, — говорится в сообщении.

По словам источника, титановый корпус АПЛ не пострадал при пожаре, что позволит сохранить прежнюю максимальную глубину погружения подлодки.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате «Лошарик» произошел 1 июля 2019 года в Баренцевом море. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В результате погибли 14 членов экипажа. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа.