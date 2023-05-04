Подросток ударил одноклассника ножом-бабочкой в школе в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи в школе № 53 один из учеников восьмого класса ударил своего одноклассника ножом-бабочкой, после чего сбежал. Нападавшему не понравилось, что пострадавший «немного задел» его, когда проходил мимо. Одна из учениц, ставшая свидетельницей произошедшего, рассказала «360», что школьник, получив удар ножом в руку, сразу пошел в медицинский кабинет.

Пырнул в руку ножом-бабочкой. Он [пострадавший] сразу побежал в медкабинет. Выводили его почти синим, — отметила школьница.

Девочка также была удивлена поступком школьника, так как до этого не замечала агрессии с его стороны и думала, что он спокойный парень. Она отметила, что нападавшего никто в школе не травил. Пострадавшего она также назвала спокойным.

После произошедшего в школу прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. По словам ученицы, с пострадавшим все в порядке, ему оказали первую помощь. По предварительным данным, полиция также установила местонахождение нападавшего, с восьмиклассником работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

В городе Ангарске Иркутской области восьмиклассник ранее ранил ножом своего друга во время перемены в школе. По предварительным данным, между 15-летним подростком и учащимся седьмого класса произошла ссора. В результате один ударил другого ножом в область сердца, после чего сбежал с места происшествия. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где ему была проведена операция.