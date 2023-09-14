В Ярославле подросток предстанет перед судом из-за убийства 48-летнего мужчины после ссоры в автобусе, сообщает управление Следственного комитета России по региону. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, в мае юноша поссорился с мужчиной в автобусе. Выйдя из транспорта, он подкараулил обидчика на остановке и избил его: сначала ударил его кулаком по лицу, а после того, как попутчик потерял равновесие и упал на землю, пнул ногой.
Мужчину госпитализировали. Через непродолжительное время от полученных травм он скончался.
Подросток признал свою вину в полном объеме.
Ранее пассажир автобуса в Екатеринбурге избил подростка с инвалидностью после того, как тот назвал его спутницу женщиной. Сам пострадавший рассказал, что мужчина ударил его по голове, после чего у мальчика появились синяк и кровоподтеки. Также были сломаны наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. Школьник заснял происходящее на видео и обратился в полицию.