Подросток убил мужчину из-за ссоры в автобусе и теперь ему грозит тюрьма В Ярославле подростка будут судить за убийство мужчины после ссоры в автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославле подросток предстанет перед судом из-за убийства 48-летнего мужчины после ссоры в автобусе, сообщает управление Следственного комитета России по региону. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в мае юноша поссорился с мужчиной в автобусе. Выйдя из транспорта, он подкараулил обидчика на остановке и избил его: сначала ударил его кулаком по лицу, а после того, как попутчик потерял равновесие и упал на землю, пнул ногой.

Мужчину госпитализировали. Через непродолжительное время от полученных травм он скончался.

Подросток признал свою вину в полном объеме.

Ранее пассажир автобуса в Екатеринбурге избил подростка с инвалидностью после того, как тот назвал его спутницу женщиной. Сам пострадавший рассказал, что мужчина ударил его по голове, после чего у мальчика появились синяк и кровоподтеки. Также были сломаны наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. Школьник заснял происходящее на видео и обратился в полицию.