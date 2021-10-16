Подростки в Екатеринбурге сыграли в «Игру в кальмара» на школьном стадионе

В Екатеринбурге на территории школы № 131 молодые люди сыграли в игру по мотивам сериала «Игра в кальмара». Они прошли два этапа, однако завершить развлечение им не дали бдительные граждане, вызвавшие полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Действие происходило на школьной спортплощадке, где подростки в белых костюмах проходили испытания по аналогии с теми, что показаны в ставшем популярным южнокорейском сериале. По периметру площадки стояли «охранники». Правда, игра длилась недолго.

По данным издания, после заданий «тише едешь — дальше будешь» и «сахарные соты» на место приехал наряд полиции. Очевидцам показалось странным, что в руках некоторые участники держали предметы, похожие на оружие, а другие падали на землю, имитируя смерть. Сотрудники правоохранительных органов не стали никого задерживать. Выяснилось, что подростки снимали видеоролик.

Ранее в Лиге безопасного интернета, которую возглавляет известная различными запретительными инициативами Екатерина Мизулина, сообщили, что планируют заняться проверкой сериала «Игра в кальмара». В организации считают, что он может пагубно повлиять на детей, несмотря на маркировку «18+».

После выхода сериала дети по всему миру начали играть в игры, которые использованы в южнокорейском сериале «Игра в кальмара». Учителя, руководство школ и органы власти предупреждают родителей о нежелательности просмотра этого сериала несовершеннолетними.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» официально признан самым популярным на Netflix, его фанатами стали 111 млн человек. Сюжет строится на том, что 456 игроков заперты на острове под охраной и играют в детские игры, а проигравшего жестоко убивают на глазах других участников. При этом участники пришли на остров добровольно, ведь у многих из них финансовые проблемы, а выживший получит огромный денежный приз.