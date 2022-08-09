Подростки из Ставрополья взорвали гранату у детской площадки Подростки нашли восемь гранат на полигоне Росгвардии и устроили взрыв рядом с детской площадкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки обнаружили на полигоне Росгвардии восемь гранат и устроили взрыв рядом с детской площадкой под Ставрополем, сообщает Telegram-канал Baza. В результате двое проходивших мимо детей оказались в больнице.

Инцидент случился вечером 8 августа, когда четверо подростков из Ставропольского хутора Тамбукан в ходе прогулки забрели на полигон Росгвардии. Примечательно то, что территория для учений силовиков не была огорожена и по периметру не было охраны.

Ребята в возрасте 15–16 лет осмотрели полигон и нашли в одной из ям несколько десятков противопехотных гранат. Отмечается, что подростки начали с ними играть, им это понравилось и они забрали с собой восемь штук.

Они направились обратно в Тамбукан, где, расположившись возле детской площадки, принялись разбирать боеприпасы. Ребята высыпали из них порох и подожгли, а после метнули одну из гранат в огонь. Это привело к взрыву и ранило двух проходивших мимо 11-летних братьев. Детей доставили в больницу с травмами головы, шеи, рук и ног.

Ранее житель города Кяхта Республики Бурятия получил два года колонии строгого режима и штраф в размере 15 тысяч рублей за то, что взорвал гранату в своей квартире. Суд квалифицировал его действия как незаконное приобретение, хранение взрывного устройства и угрозу убийством.

По данным следствия, гранату мужчина нашёл на улице в коробке в августе 2019 года. В ноябре он, будучи пьяным, стал пугать гранатой фельдшера, приехавшую на вызов к сожительнице, а затем и свою партнёршу. Когда медработница ушла, мужчина накричал на сожительницу, выдернул чеку и, испугавшись, бросил гранату в форточку. Однако он промахнулся, граната отлетела от оконной рамы под батарею и взорвалась.