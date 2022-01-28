Пострадавший от своего же взрыва житель Бурятии получил два года колонии
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:42, 28 января 2022
Фото: unsplash.com
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Житель города Кяхта Республики Бурятия получил два года колонии строгого режима и штраф в 15 тысяч рублей после того, как подорвал дома гранату, сообщает «МК в Бурятии». Приговор вступил в силу. В ноябре 2019 года мужчина, будучи пьяным, пугал гранатой приехавшую на вызов к сожительнице фельдшера, а затем и свою партнёршу.
Когда медработница ушла, он накричал на сожительницу и выдернул чеку, но от испуга выбросил гранату в форточку. Промахнулся, та отлетела от оконной рамы под батарею и взорвалась.
От взрыва гранаты пострадал только сам гражданин Л., получив лёгкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
По данным следствия, гранату мужчина нашёл на улице в коробке в августе 2019 года. Суд квалифицировал его действия как незаконное приобретение, хранение взрывного устройства и угрозу убийством.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Арсеньеве Приморского края взорвалась граната. Один человек погиб, информация о пострадавших уточняется. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выясняются подробности происшествия, опрашиваются очевидцы. Mash передаёт, что ЧП произошло в доме на улице Островского, 4. По данным издания, во время драки мужчин в подъезде один из жильцов дома бросил гранату.