Подозреваемый в убийстве семьи в Ростовской области был под наркотиками Readovka: подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске был под наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области Денис Машонский в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. По сообщению Telegram-канала Readovka, полицейские обнаружили 36-летнего мужчину рано утром в лесу в машине. Заметив сотрудников правоохранительных органов, он попытался сбежать, но его схватили и задержали.

Разыскиваемого за убийство семьи в Новошахтинске Машонского удалось рано утром обнаружить в лесу, сидящим в своей машине. Увидев правоохранителей, он пытался бежать, но был схвачен и задержан. В момент задержания он был в состоянии наркотического опьянения, — сказано в сообщении.

Накануне в Новошахтинске произошло массовое убийство. В одном из домов микрорайона Новая Соколовка преступник расстрелял семью из четырех человек. Среди погибших оказались мужчина, его бывшая сожительница, их трехлетний ребенок и сестра женщины. Еще одну девочку, получившую ранение в шею, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи предположили, что семья знала подозреваемого, поскольку в квартире не обнаружили следов взлома. Одногруппница убитой девушки сообщила, что та несколько лет состояла в близких отношениях с Машонским.