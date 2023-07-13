Денисенко рассказал, как убивал Ржицкого Подозреваемый в убийстве Ржицкого Денисенко рассказал, что стрелял в него не менее трех раз

Фото: Елена Задворная/ТАСС

Сергей Денисенко показал следователям, как расстреливал замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Видео его показаний опубликовал в Telegram СКР. По словам подозреваемого, он сделал не менее трех выстрелов.

Денисенко пояснил, что сначала выстрелил в спину Ржицкому. Тот пригнулся и начал поворачиваться в сторону нападавшего. В этот момент подозреваемый сделал второй выстрел. Он добавил, что не помнит, стрелял ли в грудь потерпевшему, но снова открыл огонь, когда Ржицкий вновь оказался спиной к нему.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Денисенко меру пресечения в виде ареста. В СИЗО он пробудет до 10 сентября.

Нападение на Ржицкого произошло утром 10 июля около спорткомплекса «Олимп». От полученных ранений он скончался на месте. По данным Telegram-канала SHOT, ранее Ржицкий командовал подводной лодкой «Краснодар», украинские СМИ приписывали ему ракетный обстрел Винницы в июле 2022 года.

Денисенко задержали на следующий день. При обыске у него нашли пистолет с глушителем, который, по версии следствия, может быть орудием убийства. Денисенко в совершении преступления сознался. Сообщалось, что он возглавлял клуб каратэ «Скиф», собиравший средства для ВСУ.