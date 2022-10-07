«Подъем»: в Кургане мобилизованных решили снабжать салом

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/globallookpress.com

Сеть мясных центров «Рога и копыта» в Кургане решила снабжать мобилизованных салом, сообщает «Подъем». Представители компании организовали акцию, по которой за показанную в магазине повестку можно получить килограмм сала в дорогу. Сотрудники центра заверили, что запасы сала пока не иссякли и при необходимости будут пополнены.

Для этой акции мы закоптили 100 кг сала. Если будет заканчиваться, то закоптим еще. Мобилизованные идут потихоньку, — сообщили в компании.

Минобороны РФ ранее днем опубликовало кадры подготовки мобилизованных россиян на полигоне Алабино в Московской области, в которую входят огневые учения, вождение танков и боевых машин пехоты (БМП). Представители военного ведомства рассказали, что призывники стреляют по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику противника, а в ходе учений задействуется все штатное вооружение.

3 октября Министерство обороны РФ опубликовало видео с прибывшими в Луганскую Народную Республику военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. Новобранцы сказали, что, прибыв сюда, увидели в глазах людей надежду. Бойцы встретились с местными жителями, которые поблагодарили мужчин и вручили им подарки. Жители ЛНР также рассказали военнослужащим о том, как жили в регионе ранее.