В администрации Радужного опровергли запрет покидать город без повестки В администрации Радужного Владимирской области опровергли запрет покидать город подлежащим мобилизации мужчинам без повестки

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Власти закрытого города Радужный Владимирской области опровергли запрет покидать территорию города мужчинам, которые подлежат мобилизации, без повестки или мобилизационного предписания. Ранее «Зебра ТВ» со ссылкой на обращение военного комиссара города Радужный Виктора Лебедева сообщала, что этих граждан будут останавливать на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе города и перенаправлять в местный военкомат.

Данная информация не соответствует действительности и отсутствует в видео-обращении В.М.Лебедева. Администрация города сообщает, что указаний подобного характера в адрес специалистов, осуществляющих свою деятельность на контрольно-пропускном пункте, не поступало. Данное подразделение работает в обычном режиме, — говорится в сообщении городских властей.

В видеообращении, которое ранее опубликовал ряд местных СМИ, Лебедев говорит, что выезд из Радужного будет «ограничен».

Ранее в Свердловской области запретили офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезжать за пределы страны без разрешения военного комиссариата. Пребывающим в запасе и временно проживающим на территории региона при получении повестки необходимо отправиться к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

На портале «Объясняем.рф» сообщали, что подлежащие мобилизации граждане России не могут во время нее проживать более трех месяцев в местах, отличных от места прописки. Для получения такого права необходимо обратиться в военкомат по месту регистрации.

Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила об отсутствии ограничений по поездкам как по России, так и за рубеж на фоне частичной мобилизации. За уточнениями глава Ростуризма посоветовала обращаться в военкомат, к которому приписан гражданин.