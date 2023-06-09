Автобус с пассажирами перевернулся под Мурманском Под Мурманском девять человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся на крышу автобусом

Фото: МЧС Мурманск

Утром 9 июня в Кольском районе Мурманской области маршрутный автобус съехал с дороги в канаву и опрокинулся на крышу, сообщается в аккаунте управления МЧС Мурманской области в соцсети «Вконтакте». Два человека были госпитализированы, еще семь получили помощь амбулаторно.

По состоянию на 12:50, по оперативной информации, зарегистрировано девять пострадавших. <...> 2 госпитализировано в ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», остальные обслужены амбулаторно. Все пострадавшие совершеннолетние, — говорится в сообщении МЧС.

В ликвидации последствий ДТП участвуют 21 человек и 8 единиц техники.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте», что на месте уже работают спасатели и медики.

4 июня в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий автобус, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.