Под Краснодаром задержали мужчину, пристававшего к школьницам в гаражах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодарском крае задержали мужчину, который приставал к двум школьницам на улице, сообщили в региональном управлении МВД. Ранее в сети появилось видео инцидента. Незнакомца спугнули прохожие и обратились в полицию. Там выясняет обстоятельства случившегося.

Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в поселке Южном Динского района Краснодарского края. Видеозапись, которая появилась в соцсетях, вызвала резонанс среди жителей региона, пишет RG.RU. На ней мужчина зажал в угол за гаражом двух несовершеннолетних и что-то им объяснял.

В конце августа в Санкт-Петербурге правоохранители задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним. 22-летний приезжий выслеживал маленьких девочек в течение нескольких дней. Отмечается, что мужчина домогался даже до шестилетней девочки. Этот случай и лег в основу уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

До этого сообщалось, что педагог-психолог из Москвы случайно узнала о педофилии бывшего мужа, наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки в своей квартире. На записях ее бывший совращает двух несовершеннолетних. Диск она отнесла в полицию.