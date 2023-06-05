Под Белгородом задержан подросток, который переписывался с ВСУ Под Белгородом задержали подростка, который фотографировал позиции военных и переписывался с ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Белгородской области задержали подростка, который фотографировал позиции российских военных и вел переписку с Вооруженными силами Украины. По информации канала, у парня забрали телефон, на котором хранилась вся собранная информация, в том числе снимки полицейских, координаты ВС РФ и чаты с представителями Украины.

«Осторожно, новости» пишет, что 17-летнего подростка задержали сотрудники ППС у села Крутой Лог под Белгородом. Канал уточняет, что у молодого человека в соцсетях стоит юмористическая аватарка с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, а имя записано на украинский манер.

Кроме того, «Осторожно, новости» обратили внимание на то, что в соцсетях подросток был подписан на блогеров, осуждающих проведение СВО, и на страницы по поиску жилья в Грузии.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании украинского шпиона у воинской части РВСН в Тверской области. По информации канала, задержанный, которого подозревают в шпионаже и подготовке к диверсии, имел при себе рацию и четыре сотовых телефона. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.