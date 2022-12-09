Под Белгородом подростка будут судить за подготовку теракта в школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгородской области 15-летнего подростка будут судить по обвинению в подготовке теракта в школе, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Расследование уголовного дела завершено и передано во 2-й Западный окружной военный суд.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года подросток планировал напасть на общеобразовательную школу в городе Старый Оскол. Для этого он написал сценарий, приступил к поиску оружия и попытался вовлечь в дело двух одноклассников. О своих планах школьник рассказал подруге, которая передала информацию завучу. Подростка задержали.

Как оказалось, еще год назад обвиняемый стал стал интересоваться идеологией «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) и стал ее активным приверженцем.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев, который, как выяснилось, был сторонником идеологии «Колумбайн». Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой.

В результате расследования был задержан директор частной охранной организации «Щит», отвечавшей за безопасность в школе. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).