Почему белгородцам «повезло» с бомбой?

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Последствия взрыва на перекрестке улиц Ватутина и Губкина

Таинственное происшествие в вечернем Белгороде, видимо, устроило бессонную ночь некоторым нашим руководителям. Как говаривали, до утра не гаснет свет в Кремле. Надо отдать должное Министерству обороны, которое довольно быстро публично дало ответ на неприятный вопрос о вечернем упавшем «объекте». Речь, как выяснилось, не шла ни о работе ПВО, ни о прорыве очередного украинского «Стрижа». Оказалось, что наш Су-34 «потерял» умную пятисоткилограммовую бомбу. Сошла она с авиационного стапеля.

Естественно, бывает все. Американский B-52 у берегов испанского города Паломарес вообще уронил атомную бомбу в воды Средиземного моря. Местному начальству даже пришлось нырнуть в те воды, чтобы прекратить панику. Но в памяти скорее всплывает происшествие с самолетом Су-34 в ноябре прошлого года в Ейске, когда в результате его падения в жилом городском квартале и возникшего пожара 13 человек погибли, а 19 попали на больничные койки.

Впрочем, интрига сохраняется и в Белгороде, поскольку создается впечатление, что упавшая так некстати умная бомба, слава богу, взорвалась не сразу. Как предполагают, взрыватель стоял на замедление для поражения заглубленной цели — подвала, бункера. Тут, как говорится, городу повезло. А то ведь десятки килограммов тротила — явно не шутка.

Фото: vvgladkov/t.me Последствия взрыва на перекрестке улиц Ватутина и Губкина

Конечно, сразу возникает резонный вопрос, а надо ли военным самолетам с полным боевым снаряжением вообще летать над немаленьким российским городом, создавая, как мы видим, потенциальную угрозу его жителям. Вечером же город — море огней, летчик не мог не понимать, где он летит. Или такой маршрут выбирается из соображений экономии горючего и оптимальной трассы? Во всяком случае, думается, белгородцам очень хотелось бы получить гарантии того, что в будущем такие инциденты были бы физически исключены. Притом, что военная активность в городах и весях даже в сугубо мирное время иногда приводит к нежелательным инцидентам: случаются авиакатастрофы, пожары на складах боеприпасов, столкновения бронетехники с гражданскими автомобилями.

Впрочем, белгородский инцидент стал отражением той истины, которую до нас все чаще доносят и политики, и военкоры: во время масштабного вооруженного противостояния понятие тыла становится весьма условным. К тому же и противник у России не связан никакими женевскими конвенциями и элементарной моралью. И все чаще обнаруживаемые в глубине нашей территории упавшие беспилотники с гранатами и зарядом тротила — лучшее напоминание об этом. Тем более, белгородцам ли не знать о такой ситуации. Ведь, по признанию губернатора, в регионе уже зафиксировали более двух тысяч случаев обстрела, в 326 случаях ВСУ применяли беспилотники, 30 человек, гражданских лиц, погибли.

На днях принято решение об отмене первомайской демонстрации и прохода «Бессмертного полка». В Крыму и в приграничных областных центрах не будет военных парадов. Власти Севастополя дольше всех не хотели отказываться от идеи военно-морского представления, но и они вынуждены были признать реальность.

Наверное, в ближайшее время весть о полном окружении укронациков в Бахмуте отодвинет на второй план белгородское происшествие. Но каждое подобное происшествие немного, но меняет нашу с вами жизнь, которая уже вряд ли станет прежней.