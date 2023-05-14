Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров МЧС: площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадь пожара в покрасочном цехе завода в Тольятти, Самарская область, увеличилась до 20 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Кроме того, по их данным, обрушения достигла 5 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара увеличилась до 20 тысяч квадратных метров, площадь обрушения — 5 тысяч квадратных метров, — указано в сообщении.

Ранее в МЧС информировали, что в 22:22 по местному времени (21:22 мск) в субботу было получено сообщение о пожаре на предприятии по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3. Изначально горение захватило площадь в 1000 квадратных метров, после чего площадь пожара увеличилась до 6 тысяч квадратных метров и произошло частичное обрушение кровли. По данным МЧС, никто не пострадал.

На указанном адресе расположен завод «Феррони», являющийся крупнейшим в России и Европе производителем входных металлических дверей. Для тушения пожара в покрасочном цехе были привлечены два пожарных поезда со станций «Самара» и «Сызрань».

4 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной возгорания назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, который вскоре был ликвидирован.