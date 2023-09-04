План «Режим» ввели под Петербургом из-за НЛО из Прибалтики Mash: план «Режим» ввели в Ленобласти из-за прилетевшего со стороны Латвии НЛО

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В Ленинградской области объявили план «Режим» из-за неопознанного летающего объекта, прилетевшего со стороны Латвии, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, НЛО заметили в небе на высоте около двух километров.

Mash сообщает, что в Ленобласти пытались установить связь с НЛО, требуя покинуть воздушное пространство РФ, но уже примерно через полчаса неизвестный летательный объект исчез из виду и план «Режим» был снят.

Что подразумевает под собой план «Режим», не уточняется. Мероприятия по обеспечению безопасности под таким названием прежде ни разу не упоминались в СМИ.

В ночь на 30 августа во всех аэропортах Москвы был объявлен план «Ковер», по данным СМИ, он также действовал в Тульской и частично Московской и Калужской областях. План «Ковер» объявляется в случае обнаружения или угрозы появления в воздушном пространстве подозрительных летательных объектов. Полеты в столичном небе ограничили вслед за тем, как аналогичные меры начали действовать в Пскове, где той же ночью украинские беспилотники атаковали аэропорт, о чем сообщал глава региона Михаил Ведерников. По словам губернатора, никто не пострадал, а все последствия налета дронов были устранены.