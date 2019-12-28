Певица из Башкирии Evolet станцевала на внутренностях убитой коровы. Всё действие происходило на снегу в мороз.
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Другие же пользователи Сети попытались объяснить причину поступка и оправдать девушку. Известно, что существуют некие правила, которых придерживаются жители деревень, когда режут скотину. Традиционно внутренности животного прочищаются на снегу, кишки сначала промываются от лишней слизи таким образом, а уже потом под проточной водой.
Однако, как говорят фермеры, именно так, как девушка, не делает никто.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и её заместитель Евгений Воронин открыли новогоднюю вечеринку сотрудников Департамента информации и печати МИД РФ зажигательным танцем. Видео с мероприятия Захарова поделилась со своими подписчиками в Instagram. Она уточнила, что ей и Воронину аккомпанировал пианист Денис Мажуков, писал NEWS.ru.
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