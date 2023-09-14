Петербуржец в ванне промчался по дороге на скорости и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители села Сертолово в Ленинградской области устроили гонку в ванне, сообщает 78.ru. В Сети появилось видео, как один из местных жителей на высокой скорости проносится по дороге в закрепленной к автомобилю ванне.

На видеокадрах видно, как по проезжей части на высокой скорости проезжает автомобиль, к которому прикреплена ванна. В ней находится мужчина. Вслед за «стритрейсером» по дороге рассыпаются стрелы искр. По данным издания, скорость автомобиля составляла 105 км в час.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил ужесточить наказание для любителей уличных гонок, поскольку существующие сейчас законодательные инструменты не решают проблему. Он убежден в необходимости увеличения штрафов и конфискации автомобилей у уличных гонщиков.

В мае бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин погиб в результате в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 12 мая во время гонок стритрейсеров, спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan откинуло на середину дороги. 32-летний футболист был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию, где позже скончался.