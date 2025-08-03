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03 августа 2025 в 18:23

Петербург и Геленджик связало прямое авиасообщение

Геленджик принял первый рейс из Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Геленджике приземлился первый рейс из Санкт-Петербурга. Воздушное судно авиакомпании Utair вылетело из Пулково в 13:59 и спустя 4,5 часа приземлилось в городе-курорте, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Рейсы перевозчик будет выполнять один раз в неделю — по воскресеньям. Также в Геленджик можно прилететь из Москвы.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, что свободных мест в самолете нет. Посадку отдыхающие завершили аплодисментами.

Ранее стало известно, что билеты на первый рейс из Санкт-Петербурга разлетелись мгновенно: курорт оказался популярен среди жителей Северной столицы. Также в скором времени в Геленджик можно будет улететь из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Всего планируется порядка 10 рейсов в день.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что стоимость авиабилетов до Геленджика скорректируется с введением дополнительных рейсов. Пока во вновь открывшийся аэропорт из Москвы можно долететь самолетами «Аэрофлота». К нему добавятся S7 и «Уральские авиалинии».

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