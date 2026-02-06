Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:44

Постпред России раскрыл предложения США о переговорах по ДСНВ

Гатилов: от США не поступало предложений о переговорах по ДСНВ

Геннадий Гатилов Геннадий Гатилов Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Прибывшие в Швейцарию представители США не привезли с собой официальных предложений о начале новых переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Так он отреагировал на выступление заместителя госсекретаря США Томаса Динанно, призвавшего «провести новые переговоры и начать новую страницу», передает ТАСС.

Возможно, господин Динанно или американская делегация привезла в Женеву официальное приглашение к началу таких переговоров с участием Российской Федерации без каких-либо предварительных условий? Пока что такого официального приглашения <...> не поступало, — подчеркнул Гатилов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США займут ответственную позицию по вопросу ДСНВ. По его словам, обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме, и о них также шла речь на недавней встрече в Абу-Даби.

переговоры
США
Россия
ДНСВ
