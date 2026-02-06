«Работа очень сложная»: Песков о втором раунде переговоров по Украине

Трехсторонняя встреча с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби — это сложная и конструктивная работа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, переговоры будут продолжены.

Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Второй раунд переговоров по Украине состоялся в столице ОАЭ 4 и 5 февраля. По информации источника, Киев стремится получить гарантии безопасности для Одессы как часть будущего мирного соглашения. Для украинских властей этот вопрос является критически важным аспектом в выработке документа об урегулировании.

До этого спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что делегации США, России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили конкретные пути приостановки боевых действий. Также, по его словам, поднималась тема мониторинга прекращения огня. Москва, Киев и Вашингтон продолжат трехсторонние консультации в течение ближайших недель, уточнил он.