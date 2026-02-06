Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026

Польшу предостерегли от критики Трампа

Посол США Роуз предупредил Польшу о последствиях критики Трампа

Посол США в Польше Том Роуз предупредил польские власти о возможных негативных последствиях критики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа со стороны спикера сейма Влодзимежа Чажастого, передает ТАСС. По его словам, подобные заявления способны нанести ущерб правительству Польши.

Достойные осуждения слова Чажастого, отсутствие уважения и оскорбительные комментарии в адрес президента Трампа могли бы оказаться очень вредными для вашего правительства, — написал Роуз премьер-министру Польши Дональду Туску.

Американская сторона разорвала контакты с Чажастым после его отказа поддержать номинацию лидера США на Нобелевскую премию мира. Дипломат предположил, что ответное послание польского премьера в соцсети X с призывом «уважать, а не поучать союзников», адресовано ему по ошибке. Роуз считает, что ни одному польскому лидеру не следует оскорблять «самого большого друга» Варшавы в Белом доме — Дональда Трампа.

Ранее Туск публично раскритиковал сообщения о приглашении Трампа к главе польского государства Каролю Навроцкому. Вопрос касается вступления Варшавы в новый Совет мира, создаваемый для управления сектором Газа. Польский премьер подчеркнул, что любое присоединение к международной организации требует официального одобрения кабинета министров и ратификации парламентом. Он указал, что Варшава будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.

