Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 13:42

Собчак стала единственным владельцем ресторана на «Летучем голландце»

Собчак стала единственным владельцем ресторана Veter в центре Санкт-Петербурга

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Собчак осталась единственной владелицей ресторана на судне «Летучий голландец» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге. По данным ЕГРЮЛ, с 3 февраля ей принадлежит 100% ООО «Манила», управлявшего рестораном Veter, сообщает издание «Деловой Петербург».

Заведение начало работу в 2023 году как совместный проект Собчак с московским ресторатором Антоном Пинским. Изначально его доля в ООО «Манила» составляла 85%. В ноябре 2025 года предприниматель вышел из проекта и все акции полностью перешли к Собчак.

Ранее сообщалось, что московские рестораны ввели невозвратные депозиты за бронирование столиков на 14 февраля, сумма которых доходит до 45 тыс. рублей на двоих. Самые высокие суммы установили премиальные заведения. В обычные дни такая услуга чаще всего бесплатна.

До этого стало известно, что в Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза.

рестораны
Санкт-Петербург
Ксения Собчак
бизнес
