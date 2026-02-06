Собчак стала единственным владельцем ресторана на «Летучем голландце»

Телеведущая Ксения Собчак осталась единственной владелицей ресторана на судне «Летучий голландец» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге. По данным ЕГРЮЛ, с 3 февраля ей принадлежит 100% ООО «Манила», управлявшего рестораном Veter, сообщает издание «Деловой Петербург».

Заведение начало работу в 2023 году как совместный проект Собчак с московским ресторатором Антоном Пинским. Изначально его доля в ООО «Манила» составляла 85%. В ноябре 2025 года предприниматель вышел из проекта и все акции полностью перешли к Собчак.

Ранее сообщалось, что московские рестораны ввели невозвратные депозиты за бронирование столиков на 14 февраля, сумма которых доходит до 45 тыс. рублей на двоих. Самые высокие суммы установили премиальные заведения. В обычные дни такая услуга чаще всего бесплатна.

До этого стало известно, что в Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза.