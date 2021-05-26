Первоклассника из Казани заподозрили в соучастии в атаке на школу

https://static.news.ru/photo/035823ae-be45-11eb-b58b-96000091f725_660.jpg Фото: kzngo/vk.com

В Казани родители учеников лицея № 187 пожаловались на первоклассника, заподозрив его в сговоре со студентом, устроившим стрельбу в школе № 175. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьник не пришёл на уроки 11 мая, а также был недалеко от 175-й гимназии в момент стрельбы. При этом мать якобы привела ребёнка к школе с импровизированным ружьём из ветки и вела прямую трансляцию.

Родители одноклассников первоклашки написали заявление с обращением в подразделение по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства, прокуратуру, администрацию Советского района и начальнику управления образования Казани. В доказательство своих слов они сообщили, что мальчик часто имитирует стрельбу на пальцах, пеналах и ручках, дерётся и мешает учиться другим, говорится в сообщении.

Со слов матери, в полиции ей сказали, что её сын — возможный соучастник стрелка, и завели административное дело о неисполнении родительских обязанностей, ей грозит лишение прав на воспитание. Сама женщина считает, что таким образом её преследует руководство школы за отказ сдавать деньги на нужды учебного заведения.

Вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175 произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что в Казани уволили полицейского, обнародовавшего видео допроса Галявиева. Речь идёт об оперуполномоченном отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции № 12 «Гвардейский» по фамилии Шарафеев.