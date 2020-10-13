Врач, лечивший Навального в омской больнице, уволился

https://static.news.ru/photo/54f6c470-0d67-11eb-a47f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Калиниченко Фото: vrsoloviev/instagram.com

Заместитель главврача городской больницы скорой помощи № 1 (БСМП-1) в Омске Анатолий Калиниченко заявил, что решил уволиться из учреждения по личным мотивам, не связанным с инцидентом с Алексеем Навальным. Врач намерен остаться в городе, но работать планирует в частной клинике.

Да, это действительно так. По личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами. Пока я ещё здесь, [в БСМП-1] дорабатываю. Думаю, что останусь в Омске, — заявил РИА Новости Калиниченко, комментируя появившуюся в Telegram-каналах информацию о его увольнении.

По данным местного портала NGS55.ru, Калиниченко будет заниматься хирургией в одной из омских частных клиник.

Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуации с коронавирусом, не хотелось покидать больницу в трудную минуту, и с Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование, — пояснил врач.

Калиниченко занимался организацией помощи Навальному, общался с врачами санавиации Германии и лично контролировал транспортировку оппозиционера до немецкого самолёта. В БСМП-1 и БСМП-2 он работал хирургом, заведующим оперблоком, заместителем главврача по хирургической помощи и начмедом.

Как писал NEWS.ru, Александра Мураховского, главного врача омской больницы, в которую попал Алексей Навальный после отравления, назначили исполняющим обязанности главврача первой городской больницы. При этом он сохранил свою предыдущую должность. Его предшественник на этом месте покинул пост по личным обстоятельствам.

20 августа в БСМП № 1 Омска, которой руководит Мураховский, доставили Навального после отравления. В тот же день главврач заявил, что состояние оппозиционера связано с понижением уровня сахара в крови или нарушением обмена веществ. Также он утверждал, что в организме Навального не нашли отравляющих веществ.

21 августа Мураховский отказался отпускать политика на лечение в Германию, несмотря на требования родственников, говоря о его «нестабильном» состоянии. Вечером того же дня врачи всё же разрешили политику покинуть Омск, СМИ сообщали, что это было сделано по указанию из Кремля. Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».