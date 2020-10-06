ФРГ: отчёт ОЗХО подтверждает версию об отравлении Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/79b43014-07e9-11eb-8b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Правительство Германии прокомментировало доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Алексея Навального. В Берлине отметили, что отчёт ОЗХО подтверждает выводы о том, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

В кабмине отметили, что результаты согласуются с данными, которые ранее получили эксперты из Германии, Франции и Швеции. Сейчас сотрудники правительства подробно изучают опубликованный организацией отчёт.

Этим (выводами ОЗХО, — NEWS.ru) ещё раз подтверждается несомненное доказательство того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с химическим нервным веществом группы «Новичок». <...> Любое применение химического оружия — серьёзная операция и не может остаться без последствий, — говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

Бундестаг снова призвал Москву дать объяснения в связи с произошедшим. Там добавили, что сведения об опасном веществе не должны попасть в чужие руки.

В ближайшие дни между Исполнительным советом ОЗХО и кругом партнёров в ЕС состоится тесный обмен информацией о следующих шагах, — отметили в ФРГ.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.