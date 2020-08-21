Главврач: Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

https://static.news.ru/photo/e9a36da0-e3b2-11ea-995b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Главный врач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский заявил, что перевозить Алексея Навального пока не будут, его оставят лечить в Омске. Московские врачи согласны с этим, и решение принято на «консилиуме с немецкими врачами», уточнил он. Представитель оппозиционера называет эти слова грубой ложью.

У него случилось нарушение обмена веществ, а в частности снижение уровня глюкозы в крови при резком изменении давления. То есть все расценивают это как при взлёте. Для того чтобы избежать все эти большие риски нарушения гемодинамических <...> Чтобы не было рисков судорожного синдрома <...> Реаниматологи, в частности БСМП № 1, в частности московские коллеги, настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП № 1 до стойкой стабилизации его состояния, — пояснил Мураховский.

Пресс-подход был коротким, на вопросы журналистов медик отвечать не стал, сообщает омское издание «Город55». При этом пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш сообщает, что немецкие реаниматологи осмотрели пациента и заявили, что он транспортабелен и оборудование их самолёта позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин.

Ранее стало известно, что в больницу пустили прилетевших для транспортировки Навального в Германию немецких врачей. Позже их вывели через заднюю дверь медучреждения и увезли, не подпуская к родственникам.

В самой больнице, по словам соратников оппозиционного политика, находится множество сотрудников правоохранительных органов в штатском. Именно они, по словам жены Навального Юлии, не пропустили её к немецким врачам, встречавшимся с омскими коллегами. Они же посоветовали ей вместе с журналистами ждать пресс-подхода, на котором и сообщат информацию о ситуации.

Ранее утром представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отравлен. Однако врачи диагноз не уточнили, сообщив лишь о нарушении обмена веществ из-за резкого падения сахара. Выводы омских врачей раскритиковала личный лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева.

Соратники Навального продолжают настаивать именно на версии отравления, также они требуют, чтобы его выдали для транспортировки в Европу. Сегодня утром из Германии в Омск прилетел специально оборудованный самолёт, который должен был забрать пациента в берлинскую клинику Charite. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Ранее врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявлял, что Навального необходимо эвакуировать в Европу, так как у западных специалистов больше возможностей выявить отравляющий агент, писал NEWS.ru.