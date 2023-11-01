Пенсионерка упала в шахту лифта и сломала позвоночник В Королеве женщина сломала позвоночник и ноги после падения в шахту лифта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Королеве на предприятии 65-летняя женщина с высоты третьего этажа провалилась в шахту лифта, сломав позвоночник и ноги, сообщает РЕН ТВ. Женщина не заметила, что кабина находится внизу, и упала на ее крышу.

При входе она отвернулась и не заметила, что кабины лифта нет. Упала на крышу этой кабины, — сообщил собеседник издания.

Происшествие произошло утром 31 октября. Врачи оценивают состояние пострадавшей, которая также получила травмы головы, как тяжелое.

Ранее в октябре трое рабочих упали в шахту лифта с высоты 17-го этажа на стройке в Южно-Сахалинске. Строителей с различными травмами доставили в областную больницу. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности. Двое мужчин при падении смогли ухватиться за строительные леса, которые смягчили удар. Один из пострадавших был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом.

До этого в строящемся здании в Москве погиб рабочий, рухнув с 20-го этажа в шахту лифта. После падения сверху его придавило упавшими стройматериалами. Сотрудники экстренных служб достали его тело из шахты.

В начале августа двое рабочих упали с высоты при проведении монтажных работ в шахте лифта в новостройке на юго-западе Москвы. По информации столичной прокуратуры, в результате инцидента один из сотрудников подрядной организации погиб.