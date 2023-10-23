Опубликованы кадры с места падения трех человек с 17 этажа на Сахалине Трое рабочих упали с высоты 17 этажа на стройке в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое рабочих упали в шахту лифта с высоты 17 этажа на стройке в Южно-Сахалинске, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Строителей с различными травмами доставили в областную больницу. Предварительно, как пишет канал, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

По данным Amur Mash, ЧП произошло на стройке «Уюн Парка». Двое рабочих при падении смогли ухватиться за строительные леса, которые смягчили удар. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом. На кадрах с места происшествия видна шахта лифта, оттуда слышны громкие крики. Судя по записи, находившиеся рядом рабочие пытались помочь коллегам.

Причина произошедшего пока неизвестна. Застройщика, которым является компания ПИК, проверяют на соблюдение правил безопасности на строительном объекте. К делу подключились сотрудники прокуратуры.

Ранее в Москве погиб рабочий после падения с высоты 20 этажа. Как сообщал Telegram-канал SHOT, происшествие случилось в строящемся здании на 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе. Мужчина сорвался в шахту лифта, а сверху на него упали строительные материалы. Рабочий скончался на месте от полученных травм.