Рабочий погиб при падении в шахту лифта в московской новостройке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два рабочих упали с высоты при проведении монтажных работ в шахте лифта в новостройке на юго-западе Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. По информации ведомства, в результате инцидента один из сотрудников подрядной организации погиб.

Он умер от полученных травм до приезда скорой помощи. Второй рабочий госпитализирован. Информация о его состоянии не уточняется. Расследование произошедшего поставлено на контроль Гагаринской межрайонной прокуратуры.

Представитель экстренных служб при этом сообщил РИА Новости, что рабочий погиб в результате падения грузового лифта с седьмого этажа. Инцидент произошел на улице Кедрова. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в подмосковном городе Раменское погиб рабочий из Узбекистана. Мужчина попытался попробовать пиво из чана на предприятии. По предварительной информации, он потерял сознание от углекислого газа, после чего упал в емкость, где и утонул.

Также были опубликованы кадры, на которых рабочий погиб от «выстрела» в голову деталью цементовоза. Мужчина хотел проверить люк после того, как в бак залили цемент. Под давлением деталь оторвалась и угодила ему в голову. Россиянин скончался от полученных травм на месте.