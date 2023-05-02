Пассажирка рейса в Москву выломала аварийный люк в самолете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая пассажирка рейса из Читы в Москву при подготовке самолета Aerobus320NEO авиакомпании S7 Airlines к взлету выломала дверь аварийного выхода и раскрыла спасательный трап, сообщает Telegram-канал «112». Женщину задержали, пассажиров вернули в аэропорт.

Канал пишет, что рейс задержали на семь часов. По данным портала «Чита.ру», пассажирам сообщили, что полет выполнит другой борт, который прилетит из Новосибирска.

Всех высадили, ждем техника, — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково были усилены меры безопасности после звонка мужчины, который представился Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт. В результате проверки ничего опасного не было найдено.

До этого бортпроводница авиакомпании Red Wings облила кипятком трехлетнюю девочку во время рейса Москва — Хургада. Несмотря на то что ребенок получил сильные ожоги, экипаж отказался сажать борт для оказания девочке помощи и продолжил полет. Стюардесса, в свою очередь, утверждает, что воду для чая передала в руки взрослым, а девочка стояла на кресле ногами и сама разлила кипяток.