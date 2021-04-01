Пашаев прокомментировал аварию с блогером на Садовом кольце

https://static.news.ru/photo/f45ae462-92f8-11eb-8a0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев назвал западный участок Садового кольца, где произошло массовое ДТП с участием блогера Эдварда Била, проклятым местом. По его словам, аварии там происходят часто.

1 апреля на Новинском бульваре произошла массовая авария. Блогер Эдвард Билл за рулём Audi вылетел на встречу. Столкнулись пять машин. В ДТП серьёзно пострадала женщина.

Проклятый участок. Я, когда общался тогда (после ДТП с Михаилом Ефремовым — NEWS.ru) со следователем, там очень часто бывают ДТП, — цитирует Пашаева телеканал «360».

Он добавил, что СМИ всегда реагируют на известных лиц, публичных лиц, поэтому мало освещаются аварии простых людей. При этом в том месте такие ДТП бывают часто.

По словам адвоката, прежде всего сейчас надо определить тяжесть причинённого вреда здоровью пострадавшей и понять, был ли виновник аварии трезв или пьян. Пашаев отметил, что будет готов помочь пострадавшей стороне, если к нему обратятся.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, что ныне лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший его интересы в суде, предлагал «купить свидетелей» для суда. Такие показания заслуженный артист РФ дал во время допроса в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе.