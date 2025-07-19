Россиянину насчитали миллиарды за парковку на три часа Паркомат насчитал водителю 10 млрд рублей за стоянку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местный житель получил счет на 10 млрд рублей, оставив авто на платной парковке на три часа, сообщает издание E1.ru. Сбой в работе системы случился на улице Тургенева в центре города. Когда водитель попытался оплатить парковку через терминал, на экране появилась невероятная сумма с 10-ю нулями. Мужчина рассказал, что едва успел отдернуть банковскую карту.

Попытки отменить операцию и начать оплату заново ни к чему не привели — устройство заблокировалось, предлагая попробовать другую карту или QR-код. Из-за технического сбоя автовладелец был вынужден оставить машину в другом месте. В пресс-службе городской администрации подтвердили, что причиной стала неисправность паркомата, и пообещали разобраться в ситуации.

10 июля в работе Системы быстрых платежей произошел масштабный технический сбой. Пользователи сообщали о невозможности осуществления переводов через СБП. У некоторых клиентов не загружалась как мобильное приложение, так и веб-версия сервиса. Наибольшее количество жалоб поступило от клиентов Т-Банка и Сбербанка.

До этого в Белоруссии несколько крупных банков столкнулись с техническими неполадками, у части клиентов внезапно исчезли средства с карт. Особенно массово эта проблема затронула клиентов Беларусбанка.