Парад Победы отменили еще в одном российском регионе Власти Псковской области решили не проводить парад Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торжественные парады не состоятся в Псковской области 9 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Местные власти обсуждали вопрос отмены парада с представителями силовых ведомств.

Однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин. Участники оперативного совещания пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате, — сообщил Ведерников.

Главным вызовом на сегодняшний день является обеспечение безопасности всех участников мероприятий, подчеркнул губернатор. Он добавил, что в современных внешнеполитических обстоятельствах нужно ожидать и быть готовыми к провокациям, которые могут планироваться именно в День Победы. Ведерников подчеркнул, что для каждого человека в стране 9 Мая является сакральной датой.

Ранее парад Победы отменили в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что власти приняли это решение из-за опасений правоохранительных органов. Также в регионе решили не устраивать салют и вечерний концерт. Акция «Бессмертный полк» пройдет в интерактивном формате.

От проведения парада Победы в этом году также отказались в Севастополе. Решение было принято в Минобороны. Также военный парад на 9 Мая не будут проводить в Курской и Белгородской областях. В Брянской области, также граничащей с Украиной, решение по этому вопросу пока не принимали.